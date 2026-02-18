جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة وادي دجلة

عقدت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق اليوم، وذلك قبل مواجهة وادي دجلةالمقررة يوم الجمعة على ملعب استاد الإسماعيلي.

وحرص محمد رائف، رئيس اللجنة, على تهنئة اللاعبين بمناسبة حلول شهر رمضان , مطالبًا إياهم بإسعاد جماهيرالإسماعيلي خلال المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن اللجنة ستدعم الفريق بكل قوةمن أجل الحفاظ على اسم ومكانة النادي،

من جانبه، أوضح المهندس وليد فؤاد، أمين الصندوق، أن اللجنة تعمل على توفير جميع احتياجات الفريق خلال الفترةالحالية، مشيرًا إلى أن الدور الآن على اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية من أجل الخروج من الموقف الراهن.