طارق يحيى: أخشى على الزمالك من مصير الإسماعيلي

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن إدارة الأندية يجب أن تتحلى بقدر كبير من المرونة والحكمة في التعامل مع الملفات المالية، خاصة في ما يتعلق بالمشاركات الخارجية.

وقال طارق يحيى خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إنه لو كان رئيسًا لنادي الزمالك لما بالغ في المطالبات المالية حال تلقت فرق النادي دعوات للمشاركة في مباريات أو بطولات خارج مصر، مشددًا على أن اسم الزمالك وقيمته التسويقية قد يكونان أهم من المكاسب المادية قصيرة الأجل.

وأضاف أن سمعة الزمالك أصبحت غير جيدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب تكرار القضايا والنزاعات، معتبرًا أن ذلك ينعكس سلبًا على صورة النادي خارجيًا ويؤثر على استقراره.

وأشار يحيى إلى أن الإخفاقات الحالية التي يمر بها الزمالك تتحملها مجالس الإدارات المتعاقبة، مؤكدًا أن سوء التخطيط وتكرار الأخطاء الإدارية كان لهما دور كبير في تراجع النتائج.

واختتم تصريحاته بالإعراب عن قلقه الشديد على مستقبل القلعة البيضاء، قائلاً إنه يخشى على الزمالك من تكرار سيناريو الإسماعيلي، حال استمرار الأزمات الإدارية والمالية دون حلول جذرية تعيد النادي إلى مساره الصحيح.