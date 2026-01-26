طارق يحيى: سؤالي لمجلس الزمالك .. لماذا التصميم على أبعاد كل رموز النادي القدامى عن المشهد ؟

وجه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق سؤالاً إلى مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: سؤالي لمجلس الزمالك .. لماذا التصميم على أبعاد كل رموز النادي القدامى عن المشهد داخل نادي الزمالك ولمصلحة من أبعادنا

واضاف: العلاقه بين مجلس الزمالك وجون ادورد " غامضة " ومن حقنا معرفة ما يحدث داخل النادي خلال الفترة الحالية

وتابع: مجلس الزمالك يفتقد الجرأة في القرارات .. ولابد من رحيل جون ادورد الذي لم يثبت اي نجاح

واختتم: لا اعلم لحد امتى سنظل عايشين على تبرعات ممدوح عباس ولا نجلب موارد من المجلس