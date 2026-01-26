طارق يحيى: الزمالك يفتقد لوحدة الصف والجماهير تعطي الفريق قبلة الحياة

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك والمصري بالأمس في الكونفدرالية الأفريقية كانت دون المستوى.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: مباراة الزمالك والمصري بالأمس كانت عبارة عن مواجهة بين الناشئين في الكونفيدرالية.

واضاف: معتمد جمال ادار مباراة الزمالك امام المصري باقتدار وفقاً للظروف الصعبة التي يمر بيها الفريق.

وتابع: الزمالك يفتقد لوحدة الصف داخل النادي.. وحضور الجماهير يؤكد أن الفريق " لسه عايش" وأكثر ما أعجبني هو تواجد الجماهير بالأمس في ملعب برج العرب.