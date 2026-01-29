طارق يحيى يُطالب برحيل جون ادوارد عن الزمالك

أعلن طارق يحيى رفضه تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس، إن موقفه لا علاقة له بأشخاص بعينهم، موضحًا: “مشوفتش جون إدوارد ولا أعرفه، لكن اللي يهمني في النهاية هو مصلحة نادي الزمالك.”

وأضاف نجم الزمالك السابق أن التجربة لم تحقق الإضافة المطلوبة للفريق، وهو ما يدفعه لرفض استمرارها داخل النادي.

ووجه طارق يحيى رسالة واضحة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مطالبًا خلالها بضرورة إعادة رموز النادي مرة أخرى للمشهد، مؤكدًا أن أبناء النادي الأقدر على خدمته في هذه المرحلة.