جلسة في الزمالك لحل أزمة عواد بعد استبعاده من مواجهة بتروجت

كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة غضب كبيرة تجاه حارس الزمالك محمد عواد من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بعد تسريبه لخبر استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بتروجت في الدوري المصري.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: هناك اتهامات موجهة لعواد بأنه ساهم في ضرب النظام والانضباط داخل الفريق، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة لحسم موقف الحارس النهائي.

وأشار إلى أن عواد رفض الانصياع لقرارات الجهاز الفني، في الوقت الذي التزم فيه الحارس الآخر محمد صبحي الصمت.

وتابع: حتى الآن لا توجد أي عقوبة رسمية ضد محمد عواد، وفي حال اتخاذ أي قرار بمعاقبته سيتم الإعلان عنه، مشيراً إلى أن تصرفات الحارس قبل المباراة أضرت بمصالحه الشخصية والفريق.

وأتم: ستكون هناك جلسة مع عواد خلال الساعات القادمة قبل مباراة المصري لحل أزمته وهناك رفض تام لرحيل الحارس بشكل نهائي وأنه سيكمل مسيرته مع الفريق بشكل طبيعي.