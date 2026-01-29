قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
جلسة في الزمالك لحل أزمة عواد بعد استبعاده من مواجهة بتروجت

محمد سمير

كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة غضب كبيرة تجاه حارس الزمالك محمد عواد من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بعد تسريبه لخبر استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بتروجت في الدوري المصري.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: هناك اتهامات موجهة لعواد بأنه ساهم في ضرب النظام والانضباط داخل الفريق، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة لحسم موقف الحارس النهائي.
وأشار إلى أن عواد رفض الانصياع لقرارات الجهاز الفني، في الوقت الذي التزم فيه الحارس الآخر محمد صبحي الصمت.

وتابع: حتى الآن لا توجد أي عقوبة رسمية ضد محمد عواد، وفي حال اتخاذ أي قرار بمعاقبته سيتم الإعلان عنه، مشيراً إلى أن تصرفات الحارس قبل المباراة أضرت بمصالحه الشخصية والفريق.

وأتم: ستكون هناك جلسة مع عواد خلال الساعات القادمة قبل مباراة المصري لحل أزمته وهناك رفض تام لرحيل الحارس بشكل نهائي وأنه سيكمل مسيرته مع الفريق بشكل طبيعي.

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

