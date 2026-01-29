محمد عبدالجليل: الأهلي صاحب النفس الطويل.. وبيزيرا وشيكوبانزا بيلعبوا لنفسهم

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يظل الفريق الوحيد الذي يمتلك “النفس الطويل” في سباق المنافسة، مشددًا على أن بطولة الدوري المصري ما زالت طويلة، ولا يمكن حسمها مبكرًا.

القلعة الحمراء

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن جميع الأندية تطمح لتحقيق نتائج أمام الزمالك، إلا أن الفريق الأبيض يظل كيانًا كبيرًا، قادرًا على التعامل مع الضغوط مهما كانت الظروف.

وأشاد نجم الكرة المصرية بأداء سيد عيد، المدير الفني لبتروجت، مؤكدًا أنه أدار مباراة الزمالك بشكل جيد رغم الهزيمة، ولعب بأسلوب مفتوح دون تراجع مبالغ فيه.

وتطرق عبدالجليل إلى مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم أداءً قويًا، كما أثنى على محمد الشيخ، مدرب وادي دجلة، مشيرًا إلى أنه خاض اللقاء بطريقته المعتادة دون تغيير في أسلوبه.

وفي سياق آخر، أوضح عبدالجليل أن بيزيرا وشيكوبانزا يقدمان أداءً فرديًا ولا يلعبان بروح الفريق، وهو ما دفع معتمد جمال لاستبعادهما من التشكيل الأساسي، معتبرًا أن القرار جاء في محله للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.