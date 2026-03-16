دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور

حرص صناع فيلم" صوت هند رجب" علي التواجد علي السجادة الحمراء لحفل الأوسكار. حيث طالبوا بوقف اطلاق النار.

كما ارتدى صناع فيلم صوت هند رجب دبوسا عليه شعار وقف إطلاق النار.

وكان قد وصل إلى القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ98، ليكون إنجازًا جديدًا تحققه السينما الفلسطينية، والفيلم الثالث لبن هنية الذي يصل للقائمة النهائية، ويعد هذا الإنجاز الرابع لـ MAD Solutions حيث سبق وصولها للقائمة النهائية لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي بأفلام عمر عام 2013 وذيب عام 2014 وفي فئة أفضل فيلم قصير السلام عليك يا مريم عام 2015.

ترشح الفيلم لجائزة الجولدن جلوب والبافتا، وتوّج الفيلم مؤخرًا بجائزتي أفضل ممثلة لـ سجا كيلاني ولجنة التحكيم التقديرية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك بعد عرض عالمي أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث تم استقباله بحفاوة وتصفيق تجاوز العشرين دقيقة وحقق إنجاز تاريخي بفوزه بسبع جوائز خلال المهرجان وهي جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى للمهرجان، بجانب عدة جوائز على هامش المهرجان منها هي الشبل الذهبي، جائزة الصليب الأحمر الإيطالي، جائزة أركا للسينما الشبابية، تنويه سينما من أجل اليونيسف، “Premio Sorriso Diverso” (الابتسامة المختلفة)، إلى جانب جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو).