الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يقضي المصلي سُنة الفجر إذا استيقظ بعد طلوع الشمس؟.. "البحوث الإسلامية" توضح

صلاة الصبح
عبد الرحمن محمد

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن تساؤل يشغل أذهان الكثير من المسلمين حول كيفية قضاء صلاة الصبح في حال استيقاظ المرء بعد طلوع الشمس، وهل يكتفي بآداء الفريضة أم يبدأ بصلاة السنة الراتبة أولاً؟
واستهلت لجنة الفتوى جوابها بالتأكيد على ضرورة حرص المسلم على أداء الصلاة في مواقيتها المحددة شرعاً، استناداً لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، مشددة على أهمية اتخاذ كافة الأسباب المعينة على ذلك، مثل النوم مبكراً واستحضار النية والاستعانة بالمنبه أو بمن يوقظه، وذلك حتى يبدأ يومه بنشاط وطيب نفس، هرباً من عقد الشيطان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف.


وأوضحت اللجنة أنه في حال أخذ المسلم بالأسباب ومع ذلك غلبه النوم حتى طلعت الشمس، فإنه يصليها حين يستيقظ ولا إثم عليه في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
وفيما يخص كيفية القضاء وترتيب الصلوات، أكدت لجنة الفتوى أن السنة النبوية المطهرة أرشدتنا إلى أن من فاتته صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإنه يبدأ بركعتي الفجر (السنة الراتبة) أولاً، ثم يصلي فرض الصبح؛ وذلك لأن القضاء يحكي الأداء ويكون على هيئته وصفته.
 

واستدلت اللجنة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره حين نام هو والصحابة عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، حيث أمر النبي بلالاً بالأذان، ثم صلى الراتبة (سنة الفجر)، ثم أمر بإقامة الصلاة وصلى الفريضة، مؤكداً لأصحابه حينها أنه "لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة".
واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردها بالتأكيد على أن هذا الفعل النبوي يعد دليلاً صريحاً على مشروعية قضاء سنة الفجر قبل الفريضة لمن فاته الوقت، تكميلاً للأجر واتباعاً لهدي النبي الكريم في إتمام الصلاة بسننها ورواتبها حتى في حال القضاء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

ترشيحاتنا

المخرج المصري أحمد البنداري

تجربة مختلفة.. أحمد البنداري يكشف لصدى البلد كواليس مسلسل لحظات مسروقة

النجم السوري أيمن رضا

تجربة مختلفة.. أيمن رضا يفاجئ الجمهور بمشاركته في "الخلاط+"

ميشيل ميلاد يظهر ضيف شرف في «اللعبة 5» بعد نجاحه في «برشامة» ويواصل تألقه الفني

ميشيل ميلاد يظهر ضيف شرف في «اللعبة 5» بعد نجاحه في «برشامة»

بالصور

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد