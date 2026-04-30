بيان هام من الخارجية التركية بعد الاعتداء على أسطول الصمود

أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي هو عمل من أعمال القرصنة ، مشيرة إلى أنها تستهدف - باستهدافها الأسطول، الساعي للفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية التي يواجهها المظلومون في غزة - القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وشدّدت الخارجية التركية في بيان لها على أن العدوان الإسرائيلي هو انتهاك لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية ، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد هذا العمل غير القانوني الذي ارتكبته إسرائيل.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: جار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأخرى المعنية بشأن وضع مواطنينا وباقي ركاب الأسطول.



من جانبه ، صرح رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش قائلا أن القرصنة في المياه الدولية على أسطول الصمود أمر مرفوض رفضا قاطعا ولا يمكن تبرير هذا العمل الوحشي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية.



كما اعتبر كورتولموش الهجوم على أسطول الصمود هو جريمة حرب واضحة ضد الإنسانية.