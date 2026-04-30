مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقل 400 ناشط.. بحرية الاحتلال تستولي على 50 سفينة متجهة إلى غزة

محمود نوفل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح البحرية في جيش الاحتلال تمكن من الإستيلاء على نحو 50 سفينة من السفن المتجهة إلى غزة تقل 400 ناشط.

وأشارت القناة العبرية إلى أن عملية السيطرة على أسطول الزوارق تمت على بعد مئات الكيلومترات من شواطئ الأراضي المحتلة .

كما أبلغ سلاح البحرية النشطاء على متن الزوارق أنهم رهن الاعتقال.

وكانت جهات داعمة للقضية الفلسطينية أعلنت  عن تسيير أسطول بحري يضم نحو 100 سفينة، في محاولة للوصول إلى سواحل القطاع وتحدي القيود الإسرائيلية المفروضة عليه منذ سنوات.

وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية ومنصات تابعة لنشطاء دوليين، فإن الأسطول المرتقب يضم مشاركين من جنسيات متعددة، بينهم شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من ضمنهم شقيقة رئيسة أيرلندا، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل غزة، ودعم الجهود الرامية إلى فتح ممرات إنسانية بحرية.

ويأتي هذا التحرك في سياق مبادرات متكررة قادتها منظمات دولية، أبرزها تحالف أسطول الحرية، التي سبق وأن نظمت رحلات بحرية لكسر الحصار، كان أشهرها أسطول عام 2010 الذي تعرض لاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن أزمة دولية واسعة.

وأكد منظمو الأسطول الجديد أن الهدف الرئيسي يتمثل في إيصال مساعدات إنسانية عاجلة، إلى جانب ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحصار البحري المفروض على القطاع، والذي تعتبره منظمات حقوقية سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الإنسانية.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية مفصلة من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا التحرك، غير أن تجارب سابقة تشير إلى احتمال اعتراض مثل هذه السفن قبل وصولها إلى غزة، استنادًا إلى سياسة تل أبيب المعلنة بمنع أي محاولات لاختراق الحصار البحري.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات في المنطقة، وتزايد الدعوات الدولية لإيجاد حلول إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع المعيشية، في حال استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.

ويُتوقع أن يثير الأسطول الجديد جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي، وتباين المواقف الدولية بين داعم للتحرك باعتباره مبادرة إنسانية، وآخر يراه تصعيدًا قد يفاقم التوترات في شرق المتوسط.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني.. صوت قرآنى وصل إلى الإذاعات العالمية

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني.. صوت قرآنى وصل إلى الإذاعات العالمية

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد