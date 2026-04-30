أكسيوس: ترامب يتسلم إحاطة عسكرية بتنفيذ ضربات جديدة في عمق إيران
أول تعليق لـ ترامب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك +
أعمال الحج خطوة بخطوة من يوم التروية وحتى أيام التشريق .. الإفتاء تنشر دليل شامل للمناسك
من حدائق أكتوبر لأسيوط الجديدة.. خريطة طرح شقق “سكن لكل المصريين” الجديدة
تمهيدا للتصدير.. الاتحاد الأوروبي يعتمد خطط جهاز حماية البحيرات لضمان جودة وسلامة الأسماك
أستراليا ترفض استقبال نساء وأطفال غادروا شمال شرق سوريا
أكسيوس: خطط أمريكية محتملة للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران
دعاء الغضب .. كلمات مُستحبة تتخلّص بها من العصبية
جروسي: اليورانيوم عالي التخصيب المملوك لإيران موجود في أصفهان
كندا تمنع دخول مسؤولي الحرس الثوري.. وفد الكرة الإيراني يغادر تورونتو فور وصوله
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات
هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصاعد مقلق.. ارتفاع حالات انتحار الجنود الإسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة

أفادت صحيفة هآرتس بارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، حيث تم تسجيل 15 حالة خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أبريل.

وذكرت الصحيفة أن ما لا يقل عن 10 جنود في الخدمة أنهوا حياتهم منذ مطلع عام 2026، من بينهم 6 حالات سُجلت خلال شهر أبريل وحده. كما أقدَم 3 من جنود الاحتياط، الذين شاركوا في العمليات العسكرية ثم أنهوا خدمتهم، على الانتحار خلال الشهر ذاته.

 وفي السياق نفسه، تم تسجيل حالتي انتحار داخل جهاز الشرطة، إحداهما لمجند في حرس الحدود.

وتشير هذه الأرقام، وفق التقرير، إلى استمرار منحنى التصاعد في الظاهرة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن المؤسسة تواجه تحديات في الحد من هذه الظاهرة، خاصة في ظل امتناع بعض الجنود الذين يعانون من ضغوط نفسية عن طلب المساعدة أو الخضوع للعلاج.

 وأقر مسؤول رفيع في إدارة الموارد البشرية بأن التقديرات الأولية خلال بداية الحرب كانت تشير إلى إمكانية السيطرة على الوضع، إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت عكس ذلك.

وأرجع بعض الضباط ارتفاع الحالات خلال أبريل إلى تأثيرات مرتبطة بفعاليات “يوم الذكرى”، غير أن مختصين في الصحة النفسية شككوا في هذا الطرح، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات لم تكن تاريخيًا مرتبطة بارتفاع ملحوظ في معدلات الانتحار.

وأشار التقرير إلى أن الجيش كان قد أوقف في فبراير جلسات الدعم النفسي لجنود الاحتياط قبل عودتهم للحياة المدنية، قبل أن يعيدها لاحقًا بشكل جزئي عقب تصاعد التوترات الإقليمية. كما لفت إلى استمرار استدعاء بعض الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية للخدمة، حتى قبل استكمال تقييم حالتهم من قبل اللجان المختصة.

وأضافت الصحيفة أن بعض القادة مارسوا ضغوطًا على جنود يعانون من مشكلات نفسية للالتحاق بالخدمة، مع تهديدات بإجراءات قانونية في حال الامتناع.

وتُظهر البيانات أن متوسط حالات الانتحار في الجيش خلال العقد الذي سبق حرب غزة كان يبلغ نحو 12 حالة سنويًا، قبل أن يبدأ بالارتفاع تدريجيًا. فمنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذلك العام، سُجلت 7 حالات، ثم ارتفع العدد إلى 21 حالة في عام 2024، وبلغ 22 حالة في 2025، وهو أعلى مستوى خلال 15 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة، إذ لا تشمل حالات الانتحار التي تقع بعد انتهاء الخدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

ترشيحاتنا

الزمالك

فييرا: الزمالك أثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري

أوسكار رويز

اتحاد الكرة يتجاهل استفسار أوسكار عن تجديد عقده لرئاسة لجنة الحكام

خالد الغندور

خالد الغندور: ملف فك القيد مؤجل.. واجتماع الزمالك كان من أجل الأهلي فقط

بالصور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر

بملابس كاجوال.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها

بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد