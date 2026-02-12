طارق يحيى: معتمد جمال يسير بثبات والزمالك يواجه تحديات صعبة



أكد طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، رغم الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وقال يحيى عبر برنامج أوضة اللبس، إن معتمد جمال يسير بخطى ثابتة، ويدرك جيدًا صعوبة الوضع داخل الزمالك سواء على المستوى الإداري أو الفني، مشيرًا إلى أن الاستقرار في ظل هذه الظروف يُحسب للجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح أن معظم أندية الدوري تدخل مباريات الزمالك "طمعانة في الفوز" بطموح مضاعف ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز، باعتبار أن مواجهة القلعة البيضاء تمثل دافعًا خاصًا لأي فريق، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات.