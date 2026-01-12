مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين

يستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين ٢٨ عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٢ من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس ١١ يناير ٢٠٢٦. كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الموضوعات الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد.

- قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

- قرار الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب.

- أداء السادة الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

وقد أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات خاصة، أنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويؤدى أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

وأضاف الوزير فوزي أن مجلس النواب يبدأ في إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، مشيرا إلى أن الترشيحات تقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.