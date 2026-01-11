عمرو أديب: مجلس النواب الجديد سيكون مهما جدا لأنه سيدير ملفات مهمة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مجلس النواب الجديد سيكون مهم جدا لأنه سيدير ملفات هامة، مشيرا إلى أنه يجب ان اثني على قرارت التعيينات 28 أسم تم تعيينهم، فواضح جدا العناية الشديدة في الاختيار.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا مش لاقي حد أقول عليه حاجة، سواء رجال القضاء والقانون والفقه الدستوري، مؤكدا انه تم اختيارهم بعناية فائقة”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن رئيس مجلس النواب الجديد، سيكون محدد، وسيتم طرح أسم واحد فقط، وسيكون له خلفية قضائية وبرلمانية مميزة، مؤكدا أن مجلس النواب الجديد سيبدأ خطوته الأولى، ولدينا أمل أن يؤدي دوره السياسي بشكل مميز.



