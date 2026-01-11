قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادل فيهم: عضوية مجلس النواب تكليف وطني وخدمة المواطن على رأس الأولويات

عادل فهيم
عادل فهيم
رنا عبد الرحمن

أكد المستشار عادل فيهم، عضو مجلس النواب المعين حديثًا، أن قرار تكليفه بعضوية المجلس يمثل محطة مهمة في مسيرته المهنية، ويجسد ثقة غالية تستوجب مضاعفة الجهد والعمل بروح المسؤولية، بما يحقق مصالح الوطن ويلبي تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح فيهم أن وجوده داخل البرلمان، أيًا كان موقعه أو طبيعة الدور الذي سيؤديه، سيكون موجهًا بالأساس لخدمة الصالح العام، مؤكدًا إيمانه بأهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارات التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يفرض على أعضاء المجلس العمل بشكل جاد ومتواصل، والاستماع إلى هموم المواطنين والسعي لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فعالة.

وأضاف أن هدفه الرئيسي يتمثل في الإسهام في تحسين جودة حياة المصريين، والعمل على تحقيق طموحاتهم المشروعة، من خلال دعم المبادرات والقوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية وتدفع عجلة التنمية الشاملة.

وأكد المستشار عادل فيهم حرصه على أن يكون أداؤه البرلماني انعكاسًا حقيقيًا لخدمة المجتمع، وأن يسهم بدور إيجابي في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وأعرب عن ثقته في قدرة المجلس على القيام بدوره الوطني بما يعزز مصالح الدولة ويخدم المواطن المصري.

عادل فهيم المجتمع مجلس النواب اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

مدين مع مدحت العدل

مدين يشيد بمسرحية «أم كلثوم» ويهنئ مدحت العدل على نجاح العمل

محمد دياب

بناء على طلب شريف عرفة .. محمد دياب يكشف عن تغيير نهاية فيلم الجزيرة

الفنانة هدير عبدالناصر

مسلسلات رمضان 2026.. هدير عبد الناصر تقف أمام مي عمر في الست موناليزا

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد