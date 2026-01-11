عادل فيهم: عضوية مجلس النواب تكليف وطني وخدمة المواطن على رأس الأولويات

أكد المستشار عادل فيهم، عضو مجلس النواب المعين حديثًا، أن قرار تكليفه بعضوية المجلس يمثل محطة مهمة في مسيرته المهنية، ويجسد ثقة غالية تستوجب مضاعفة الجهد والعمل بروح المسؤولية، بما يحقق مصالح الوطن ويلبي تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح فيهم أن وجوده داخل البرلمان، أيًا كان موقعه أو طبيعة الدور الذي سيؤديه، سيكون موجهًا بالأساس لخدمة الصالح العام، مؤكدًا إيمانه بأهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارات التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يفرض على أعضاء المجلس العمل بشكل جاد ومتواصل، والاستماع إلى هموم المواطنين والسعي لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فعالة.

وأضاف أن هدفه الرئيسي يتمثل في الإسهام في تحسين جودة حياة المصريين، والعمل على تحقيق طموحاتهم المشروعة، من خلال دعم المبادرات والقوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية وتدفع عجلة التنمية الشاملة.

وأكد المستشار عادل فيهم حرصه على أن يكون أداؤه البرلماني انعكاسًا حقيقيًا لخدمة المجتمع، وأن يسهم بدور إيجابي في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وأعرب عن ثقته في قدرة المجلس على القيام بدوره الوطني بما يعزز مصالح الدولة ويخدم المواطن المصري.