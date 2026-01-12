المرأة تتصدر المشهد .. 3 نائبات يقدن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.. اليوم

في مشهد برلماني يعكس تصاعد الحضور النسائي تحت قبة البرلمان، تترأس النائبة عبلة الهواري الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، باعتبارها أكبر أعضاء النواب سنا والمقرر عقدها اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا .

وطبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس النواب، يعاون عبلة الهواري في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، والنائبة سجى هندي والتي تبلغ أيضا 25 عامًا، وبذلك تقود الجلسة الافتتاحية 3 نائبات على المنصة.

و يعد هذا المشهد سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث تجتمع الخبرة مع طموح الشباب داخل المجلس، في صورة تعكس التنوع العمري وتعاظم دور المرأة داخل السلطة التشريعية.



وبذلك يشهد برلمان 2026 مرحلة جديدة تقوم على دمج الخبرات مع الطاقات الشابة، بما يعزز فاعلية العمل النيابي وقدرته على مواكبة تطلعات الشارع المصري.

وفي ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ قامت الأمانة العامة للمجلس على الفور بنشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها اليوم الإثنين ١٢ يناير بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وأشار الأمين العام للمجلس بأن جدول الأعمال يتضمن على عرض قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين أعضاء بمجلس النواب.



وأضاف الأمين العام أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخابات رئيس المجلس والوكيلين طبقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

