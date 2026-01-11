أحزاب: تعيينات مجلس النواب ضمت قامات علمية رفيعة وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة .. وتعكس التزام القيادة السياسية بنص وروح الدستور

رئيس الوفد لـ"صدى البلد": تعيينات مجلس النواب ضمت نخبة ممتازة

ناجي الشهابي: تعيينات الرئيس السيسي تضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي بالبرلمان

صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب



أشاد عدد من الأحزاب والنواب المعينين بتعيينات الرئيس السيسي في مجلس النواب ، وأكدوا أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء النواب، جاء معبرًا عن إدراك واعٍ لطبيعة المرحلة، حيث ضمت التعيينات قامات علمية رفيعة، وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتأثير المجتمعي.

في البداية أشاد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ بالتعيينات في مجلس النواب واعتبرها تعيينات جيدة وضمت نخبة مميزة ، مشيرا إلى أنه تم تعيين شيرين طايل ، عن حزب الوفد وهي أحمد النماذج الممتازة، كما إنني سعيد بتعيينها.

وأضاف يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه طالما معايير التعيينات في مجلس النواب أدت لهذا الاختيار فإن المعايير تم مراعتها بالتأكيد في الاخرين.

وأكد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ ، أن اختصاص المجلس في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة والميزانية والتخصصات تحتاج لخلفية ثقافية متنوعة.

وأشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ 5% التي منحها الدستور لرئيس الدولة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية سياسية ناضجة، وفهمًا عميقًا لوظيفة هذه النسبة الدستورية؛ بوصفها أداة لتدعيم الحياة البرلمانية بالكفاءة والخبرة، لا مجرد استكمال شكلي للتشكيل العددي.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء النواب، جاء معبرًا عن إدراك واعٍ لطبيعة المرحلة، حيث ضمت التعيينات قامات علمية رفيعة، وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتأثير المجتمعي؛ بما يضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي والرقابي داخل المجلس، ويعزز من قدرته على التعامل مع الملفات الوطنية المعقدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القرار حمل رسالة إنصاف واضحة للمرأة المصرية، بعدما بلغ تمثيل السيدات المعينات نحو 50% بواقع 14 سيدة، وهن سيدات مرموقات في مجالات القانون والاقتصاد والتعليم والطب والثقافة والعمل العام، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع تمكين المرأة باعتباره شعارًا، بل باعتباره استحقاقًا قائمًا على الجدارة والكفاءة.

وشدد الشهابي على أن هذه التعيينات تعكس التزام القيادة السياسية بنص وروح الدستور، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وربط التمثيل النيابي بالخبرة والعلم، بما يسهم في بناء برلمان قوي ومتوازن، يجمع بين التمثيل الشعبي المباشر وبين الخبرات النوعية القادرة على الإسهام الجاد في صناعة التشريع والرقابة وصياغة السياسات العامة.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قرار تعيين نسبة الـ5% جاء ليؤكد أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تعرف جيدًا ماذا تريد: مجلسًا نيابيًا يليق بمكانة مصر، ويعبر عن تنوع مجتمعها، ويستند إلى الكفاءة، ويمنح المرأة موقعها المستحق كشريك أصيل في صناعة القرار الوطني.

وقال الدكتور صلاح فوزي ، عضو مجلس النوب والفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 ، إنه من الواجب أن اتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لثقته الغالية التي أولاني إياها كنائب معين.

وأكد فوزي ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنني أعاهد الله والوطن والقيادة السياسية أن أكون دوما مخلصا لهذا الوطن وحريصا على أن أبذل كل ما بوسعي لخدمة الوطن والمواطنين.

ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.

وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:

- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).

- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).

- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

كما سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:

- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.