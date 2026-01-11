قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحزاب: تعيينات مجلس النواب ضمت قامات علمية رفيعة وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة .. وتعكس التزام القيادة السياسية بنص وروح الدستور

مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي

رئيس الوفد لـ"صدى البلد": تعيينات مجلس النواب ضمت نخبة ممتازة

ناجي الشهابي: تعيينات الرئيس السيسي تضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي بالبرلمان

صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب


أشاد عدد من الأحزاب والنواب المعينين بتعيينات الرئيس السيسي في مجلس النواب ، وأكدوا أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء النواب، جاء معبرًا عن إدراك واعٍ لطبيعة المرحلة، حيث ضمت التعيينات قامات علمية رفيعة، وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتأثير المجتمعي.

في البداية أشاد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ بالتعيينات في مجلس النواب واعتبرها تعيينات جيدة وضمت نخبة مميزة ، مشيرا إلى أنه تم تعيين شيرين طايل ، عن حزب الوفد وهي أحمد النماذج الممتازة، كما إنني سعيد بتعيينها.

وأضاف يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه طالما معايير التعيينات في مجلس النواب أدت لهذا الاختيار فإن المعايير تم مراعتها بالتأكيد في الاخرين.

وأكد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ ، أن اختصاص المجلس في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة والميزانية والتخصصات تحتاج لخلفية ثقافية متنوعة.

وأشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ 5% التي منحها الدستور لرئيس الدولة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية سياسية ناضجة، وفهمًا عميقًا لوظيفة هذه النسبة الدستورية؛ بوصفها أداة لتدعيم الحياة البرلمانية بالكفاءة والخبرة، لا مجرد استكمال شكلي للتشكيل العددي.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء النواب، جاء معبرًا عن إدراك واعٍ لطبيعة المرحلة، حيث ضمت التعيينات قامات علمية رفيعة، وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتأثير المجتمعي؛ بما يضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي والرقابي داخل المجلس، ويعزز من قدرته على التعامل مع الملفات الوطنية المعقدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القرار حمل رسالة إنصاف واضحة للمرأة المصرية، بعدما بلغ تمثيل السيدات المعينات نحو 50% بواقع 14 سيدة، وهن سيدات مرموقات في مجالات القانون والاقتصاد والتعليم والطب والثقافة والعمل العام، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع تمكين المرأة باعتباره شعارًا، بل باعتباره استحقاقًا قائمًا على الجدارة والكفاءة.

وشدد الشهابي على أن هذه التعيينات تعكس التزام القيادة السياسية بنص وروح الدستور، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وربط التمثيل النيابي بالخبرة والعلم، بما يسهم في بناء برلمان قوي ومتوازن، يجمع بين التمثيل الشعبي المباشر وبين الخبرات النوعية القادرة على الإسهام الجاد في صناعة التشريع والرقابة وصياغة السياسات العامة.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قرار تعيين نسبة الـ5% جاء ليؤكد أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تعرف جيدًا ماذا تريد: مجلسًا نيابيًا يليق بمكانة مصر، ويعبر عن تنوع مجتمعها، ويستند إلى الكفاءة، ويمنح المرأة موقعها المستحق كشريك أصيل في صناعة القرار الوطني.

وقال الدكتور صلاح فوزي ، عضو مجلس النوب والفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 ، إنه من الواجب أن اتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لثقته الغالية التي أولاني إياها كنائب معين.

وأكد فوزي ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنني أعاهد الله والوطن والقيادة السياسية أن أكون دوما مخلصا لهذا الوطن وحريصا على أن أبذل كل ما بوسعي لخدمة الوطن والمواطنين.

ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث. 

وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:

- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).

- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).

- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

كما سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:

- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

الأحزاب تعيينات الرئيس السيسي مجلس النواب الحياة البرلمانية القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد