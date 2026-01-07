قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص

الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد
الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة الحزب .

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وليس لديه رغبة في خوض دورة ثانية في انتخابات رئاسة الوفد ، قائلا : “ كفاية كده وأديت دوري”.

وكان المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تقدم اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وذلك في إطار فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المقرر إجراؤه في 30 يناير الجاري.

وقال المهندس حمدي قوطة إن ترشحه لرئاسة حزب الوفد جاء بعد تفكير عميق، ونظرًا لما مرّ به الحزب خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، منذ عام 2010 وحتى اليوم، حيث شهد الحزب تراجعًا واضحًا على المستويات التنظيمية والمالية، وللأسف على جميع المستويات.

وأضاف أنه خلال الـ15 عامًا الماضية كان هناك تراجع حقيقي في أداء الحزب، موضحًا أنه في عام 2010 كان لدى حزب الوفد وديعة مالية تُقدّر بنحو 100 مليون جنيه، وكان توزيع جريدة الوفد يصل إلى 750 ألف نسخة يوميًا، كما كان للحزب عدد كبير من النواب داخل البرلمان. إلا أن التراجع بدأ من عام 2010 وحتى 2018، حيث تم فقد الوديعة، وبدأت جريدة الوفد في التراجع بشكل كبير وملحوظ، كما أصبح تمثيل الحزب في البرلمان ضعيفًا جدًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 استمر التراجع، وكانت هناك حالة من عدم التوفيق في إدارة الحزب، وازدادت الديون الخاصة بالجريدة بشكل كبير حتى وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه، إلى جانب وجود مشكلات في النظامين المالي والإداري، وكذلك في التنظيم الحزبي نفسه، خاصة فيما يتعلق بآليات اختيار النواب المرشحين لمجلس النواب.

وشدد قوطة على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج جديد، مؤكدًا أنه في حال عدم تبنّي فكر مختلف سيستمر تراجع الحزب. وقال: “لا بد من وجود رؤية جديدة، وأنا على المستوى الشخصي أكنّ كل الاحترام والتقدير لجميع رؤساء حزب الوفد، فالدكتور السيد البدوي شحاتة هو من قدّم بي إلى الحزب ورشحني لانتخابات البرلمان عام 2011، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رشحني لانتخابات البرلمان عام 2020، كما رشحني الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات البرلمان عام 2025، ولذلك فالعلاقة الشخصية معهم جميعًا محل احترام وتقدير، لكنني أختلف معهم في الرؤية والتنظيم، وهذا حقّي”.

وأكد استعداده لإجراء مناظرات مع باقي المرشحين، مشيرًا إلى أن الحزب يمر بمرحلة فارقة ولا مجال فيها للعواطف، لأن من غير المقبول أن يستمر تراجع حزب الوفد، صاحب التاريخ العريق الذي يمتد لأكثر من مئة عام، بهذا الشكل. وأضاف: “رسالتي إلى الوفديين هي تحكيم العقل والابتعاد عن العاطفة عند اختيار رئيس حزب الوفد القادم”.

وأوضح أن ترشح كل من الدكتور السيد البدوي شحاتة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور هاني سري الدين، والمستشار عيد هيكل يعكس المكانة الكبيرة لحزب الوفد، لافتًا إلى أن وجود هذه القامات السياسية الكبيرة في سباق انتخابي واحد أمر نادر الحدوث داخل الأحزاب الأخرى، ويُعد ميزة حقيقية لحزب الوفد الذي يتمتع بتاريخ ديمقراطي عريق، وأعضاء لهم باع طويل في العمل السياسي، إلا أن المشكلة الأساسية تظل في العملية التنظيمية.

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد رئاسة حزب الوفد حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

ميسي وليفاندوفسكي وياما

ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد