توك شو

ماجد الكدواني: الملل والاعتيادية سبب التحولات عند بعض الأزواج

الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني
البهى عمرو

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن ردود الفعل التي قد تصدر بعد شعور أحد الطرفين "الزوجين" بالضيق، موضحًا أنّ الأمر لا يرتبط بانتظار حزن الطرف الآخر بقدر ما يرتبط بطبيعة كل من الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنّه وفق ما يعرفه في علم النفس، فإنّ طبيعة الرجل تجعله دائم الانشغال ويفكر في أكثر من أمر في الوقت نفسه، وقد ينسى بعض المواقف بسبب تعدد مسؤولياته.

وأضاف "الكدواني" خلال حواره ببرنامج "رمضان القاهرة" مع الإعلامية عهد العباسي عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،، أن الرجل عندما يواجه مشكلة يفضل الهدوء وعدم الحديث فورًا، بينما تميل المرأة إلى الفضفضة والتعبير الفوري عما تشعر به، لافتًا إلى أن لدى المرأة تفاصيل مختلفة عن الرجل، وهو ما يخلق تباينًا في طريقة التعامل مع المواقف اليومية.

وأشار الكدواني إلى أنّ الاختلافات بين طبيعة الرجل والمرأة تستدعي قدرًا من الوعي والفهم، مؤكدًا ضرورة إدراك هذه الفروق حتى يتمكن الطرفان من التعامل بشكل أفضل، لافتا إلى أن الرجل قد ينشغل بالتفكير في حلول متعددة لأي مشكلة تُطرح أمامه، بينما قد يكون هدف الطرف الآخر مجرد التعبير عن الأمر.

وفي حديثه عن فكرة الانفصال، أوضح الكدواني أن ما يبدأ في الحدوث، من وجهة نظره الشخصية، هو الشعور بالملل أو الزهق أو الاعتيادية، موضحا إلى أن ليس جميع الناس يدركون أن الحب أنواع ومراحل، وأن لكل مرحلة طبيعتها المختلفة.

وبيّن أن حب الارتباط يختلف عن حب الخطوبة، وأن حب الزواج نوع آخر، كما أن حب المسؤولية والإنجاب والمشاركة في المراحل المتأخرة من العمر يمثل نوعًا مختلفًا أيضًا، مؤكدا أن بعض الأشخاص يتوقفون عند مرحلة الشغف الأولى، ويريدون بقاء درجة الحب كما كانت في البداية، دون الاستمتاع ببقية المراحل.

وأضاف الكدواني أن المشكلة تكمن في عدم وعي بعض الأشخاص بضرورة امتلاك المرونة الكافية للاستمتاع بكل مرحلة من مراحل الحياة، مشددًا على أنه لا يصح التوقف عند حب الخطوبة فقط والقول إن الحب لم يعد كما كان.


 

