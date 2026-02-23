ماجد الكدواني: مسلسلات الـ15 حلقة تجذب المشاهد وتخدم العمل الدرامي

أكد الفنان ماجد الكدواني، أن عدد حلقات العمل كان من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، مشيرًا إلى أن تقديم القصة في 15 حلقة يعد اختيارًا مناسبًا يضمن تكثيف الأحداث دون إطالة غير مبررة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "رمضان القاهرة" مع الإعلامية عهد العباسي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يفضل الأعمال التي تتراوح بين 10 و15 حلقة، لأنها تتيح مساحة درامية مركزة بعيدًا عن "المط" أو افتعال المواقف لملء الوقت، ما يمنح العمل إيقاعًا أسرع وحضورًا أقوى لدى الجمهور.

وأضاف أن هذا التكثيف يخدم الرسالة الأساسية للعمل، ويساعد على وصولها بشكل واضح ومؤثر، مؤكدًا أن قوة التأثير ترتبط بوضوح الفكرة وتركيزها.