أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
فن وثقافة

كان ياما كان الحلقة 4 .. ماجد الكدواني يتمسك بزوجته وعائلته بعد الطلاق

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
قسم الفن

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كان يا ما كان تصاعدًا مثيرا، بعدما لجأ ماجد الكدواني إلى منزل والدة زوجته في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه واحتواء الخلافات التي تفاقمت خلال الحلقات السابقة.
 

جلس الزوج ساعيًا لإقناع حماته بمنحه فرصة جديدة، مؤكدًا تمسكه بأسرته ورغبته الصادقة في لمّ الشمل واستعادة الاستقرار الأسري.
 

غير أن الأمور اتخذت منحى مفاجئًا، بعدما واجهته الحماة بشرط حاسم وصادم، مطالبةً بتسجيل الشقة والسيارة باسم ابنتها كضمان لمستقبلها، قبل التفكير في أي خطوة نحو الصلح.
 

هذا الشرط أشعل الموقف وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى استعداد الزوج للتضحية من أجل استعادة أسرته، في مشهد عكس صراعًا واضحًا بين المشاعر والاعتبارات المادية، وكشف عن عمق فجوة الثقة بين الطرفين.
 

“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

مسلسل كان يا مكان ماجد الكدواني يسرا اللوزي

