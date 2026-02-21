كان ياما كان الحلقة 4 .. ماجد الكدواني يتمسك بزوجته وعائلته بعد الطلاق

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كان يا ما كان تصاعدًا مثيرا، بعدما لجأ ماجد الكدواني إلى منزل والدة زوجته في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه واحتواء الخلافات التي تفاقمت خلال الحلقات السابقة.



جلس الزوج ساعيًا لإقناع حماته بمنحه فرصة جديدة، مؤكدًا تمسكه بأسرته ورغبته الصادقة في لمّ الشمل واستعادة الاستقرار الأسري.



غير أن الأمور اتخذت منحى مفاجئًا، بعدما واجهته الحماة بشرط حاسم وصادم، مطالبةً بتسجيل الشقة والسيارة باسم ابنتها كضمان لمستقبلها، قبل التفكير في أي خطوة نحو الصلح.



هذا الشرط أشعل الموقف وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى استعداد الزوج للتضحية من أجل استعادة أسرته، في مشهد عكس صراعًا واضحًا بين المشاعر والاعتبارات المادية، وكشف عن عمق فجوة الثقة بين الطرفين.



“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.