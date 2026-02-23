قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 مطبات.. رحيل النجوم يضع الأهلي في ورطة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يشهد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة عدد كبير من الأزمات التي تفاقمت على مدار الموسم الحالي بسبب القرارات الخاطئة من الإدارة.

عاد الأهلي لازمة البحث عن مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الماضي ولكن عملية البحث كانت ضعيفة للغاية.

أكتفى الأهلي في الميركاتو بضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على شكل الإعارة وكذلك كامويش من ترومسو النرويجي.

ولم يقتنع ييس توروب المدير الفني للأهلي أو الجماهير بالصفقات الجديدة على مستوى خط الهجوم.

وفتح الأهلي الباب أمام إعادة تقييم مروان عثمان وكذلك كامويش ومحمد شريف خلال الفترة الحالية على أن يتم توجيه الشكر لأضعفهم في المستوى نهاية الموسم الجاري.

ليعود الأهلي ويبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل لإنهاء الأزمة الفنية في استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

رحيل محمد شريف

ويرحب النادي الأهلي برحيل محمد شريف خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم استغلاله للفرصة طوال النصف الأول من الموسم وتراجع مستواه بشكل ملحوظ بعدها.

وتراجعت فرص ظهور محمد شريف في ظل تالق مروان عثمان والتعاقد مع كامويش بعد حصولهم على تفضيل توروب.

ديانج يتمسك بالرحيل 

وتمسك إليو ديانج نجم خط وسط الأهلي بالرحيل نهاية الموسم الحالي بعدما وصل عرض من فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ورفض الأهلي العرض الإسباني لكن أصر اللاعب على الانتقال بعد نهاية عقده في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الأخير في عقده مع الأحمر.

أزمة داري مستمرة

مازال أشرف داري لاعبا في صفوف النادي الأهلي على الرغم من حذف إسمه من قائمة الفريق خلال الموسم الجاري.

ولم يستطع الأهلي بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي وتمسك بالاستمرار مع الفريق لحين نهاية الموسم وعقده.

ورغم محاولات الأهلي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو الماضي إلى أنها كلها بائت بالفشل.

تجديد عقد حسين الشحات

يحاول النادي الأهلي تجديد عقد حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة وبدأ في المفاوضات بشكل رسمي.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي جراديشار حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد