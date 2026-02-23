6 مطبات.. رحيل النجوم يضع الأهلي في ورطة

يشهد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة عدد كبير من الأزمات التي تفاقمت على مدار الموسم الحالي بسبب القرارات الخاطئة من الإدارة.

عاد الأهلي لازمة البحث عن مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الماضي ولكن عملية البحث كانت ضعيفة للغاية.

أكتفى الأهلي في الميركاتو بضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على شكل الإعارة وكذلك كامويش من ترومسو النرويجي.

ولم يقتنع ييس توروب المدير الفني للأهلي أو الجماهير بالصفقات الجديدة على مستوى خط الهجوم.

وفتح الأهلي الباب أمام إعادة تقييم مروان عثمان وكذلك كامويش ومحمد شريف خلال الفترة الحالية على أن يتم توجيه الشكر لأضعفهم في المستوى نهاية الموسم الجاري.

ليعود الأهلي ويبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل لإنهاء الأزمة الفنية في استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

رحيل محمد شريف

ويرحب النادي الأهلي برحيل محمد شريف خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم استغلاله للفرصة طوال النصف الأول من الموسم وتراجع مستواه بشكل ملحوظ بعدها.

وتراجعت فرص ظهور محمد شريف في ظل تالق مروان عثمان والتعاقد مع كامويش بعد حصولهم على تفضيل توروب.

ديانج يتمسك بالرحيل

وتمسك إليو ديانج نجم خط وسط الأهلي بالرحيل نهاية الموسم الحالي بعدما وصل عرض من فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ورفض الأهلي العرض الإسباني لكن أصر اللاعب على الانتقال بعد نهاية عقده في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الأخير في عقده مع الأحمر.

أزمة داري مستمرة

مازال أشرف داري لاعبا في صفوف النادي الأهلي على الرغم من حذف إسمه من قائمة الفريق خلال الموسم الجاري.

ولم يستطع الأهلي بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي وتمسك بالاستمرار مع الفريق لحين نهاية الموسم وعقده.

ورغم محاولات الأهلي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو الماضي إلى أنها كلها بائت بالفشل.

تجديد عقد حسين الشحات

يحاول النادي الأهلي تجديد عقد حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة وبدأ في المفاوضات بشكل رسمي.