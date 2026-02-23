تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة فى الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

واستقر ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة مساء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - أحمد رمضان - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إمام عاشور - مروان عثمان - أشرف بنشرقي.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تقام مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.