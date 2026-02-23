قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة قبل موقعة الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

مواجهات الأهلي وسموحة

لعب الأهلي أمام سموحة 34 مباراة في مختلف البطولات المحلية بين الدوري والكؤوس.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة في 19 مباراة وتعادلا في 9 مباريات وخسر الأحمر 6 مواجهات أمام الفريق الساحلي.

سجل الأهلي 54 هدف في شباك الأزرق بينما استقبل 28 هدف ، ويتصدر عبدالله السعيد قائمة هدافي المباراة تاريخيا بـ 8 اهداف وخلفه اسلام محارب الذي لعب بقميص الفريقين برصيد 5 أهداف 

الأهلي وسموحة

يدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من 16 مباراة؛ بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، بينما تلقى خسارة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

وفي المقابل، يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب؛ من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تقام مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة للأهلي؛ إذ يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، انتظارًا لنتائج باقي مباريات الجولة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وبالتالي، فإن الفوز اليوم؛ سيمنح الأهلي دفعة معنوية قوية في سباق المنافسة على اللقب.

