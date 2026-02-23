الغيابات تضرب قائمة الأهلي قبل مواجهة سموحة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدداً من نجومه خلال مواجهة سموحة المرتقب إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد منافسه سموحة على ستاد برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة سموحة غياب 6 عناصر مؤثرة، يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بعدما تعرض الثنائي لإصابات عضلية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استمرار ابتعادهما عن المشاركة في اللقاءات المحلية والقارية حتى استكمال برنامجهما التأهيلي.

كما يغيب المدافع ياسر إبراهيم نتيجة الإيقاف لتراكم الإنذارات، فيما يغيب الثنائي محمد سيحا ومحمد شكري عن قائمة الأهلي لأسباب فنية.

ويواصل عمرو الجزار الابتعاد عن الفريق أيضاً بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، إذ يفضل الجهاز الفني منحه مزيداً من الوقت قبل الدفع به، تجنباً لتجدد الإصابة.