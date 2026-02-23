حسني عبد ربه يكشف سبب تراجع أداء بن رمضان مع الأهلي

كشف حسني عبد ربه، نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال حسني عبد ربه، في تصريحات عبر فضائية "أون سبورتس2": "محمد علي بن رمضان، جمهور الأهلي متعشم فيه ومنتظر منه الكثير، أثبت حضوره في كأس العالم للأندية، للأسف بعد كأس العالم كان بعيد عن مستواه لأسباب كثرة".

وأضاف: "بن رمضان، لاعب كبير لكن مشكلته لما بيلعب بضهره مبيقدرش يديك الكروة اللي انت مستنيها منه، هو بيلعب 8 مش 6".

وتابع: "اعتقد وزنه مشكلة، هو تقيل شوية وده من عيوبه، لو اهتم بوزنه الموضوع هيختلف معاه بشكل كبير جدًا، هو بيقدر بذكاء يتفادى الحتة دي بلعب الكورة سريعًا".

وختم: "بن رمضان، عنده مشكلة في استخدام المرفق في أي وقت ممكن تلاقيه بيطرد".