نجم الزمالك السابق: المنافسة على الدوري ستنحصر بين الأهلي والزمالك

أكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق كفر الشيخ، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم هي الأشرس والأقوى منذ فترة طويلة، خاصةً أن هناك 4 فِرق تتنافس على اللقب وتسير بشكل جيد .

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "TeN": "سيراميكا كليوباترا يسير بشكل جيد تحت قيادة مدربه علي ماهر، وكذلك بيراميدز تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورشيتش والفريق يظهر بشكل مميز في الدوري الممتاز وكذلك دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أتوقع أن تقتصر المنافسة في نهاية المطاف على الأهلي والزمالك حيث يمتلك كلاهما النفس الطويل، كما أن الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه كلاهما له مفعول السحر، وهو الأمر الذي لا يتوفر في فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتابع: "تواجد الزمالك في المنافسة هذا الموسم، سواءً في بطولة الدوري الممتاز أو كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بمثابة إنجاز كبير نظراً للظروف التي يعاني منها الأبيض ما بين إيقاف القيد والأزمات المالية ورحيل بعض نجوم الفريق".