قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاريك: تصريحات راتكليف لم تؤثر على تماسك مانشستر يونايتد

كاربك
كاربك
إسراء أشرف

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحات السير جيم راتكليف لم يؤثر على أجواء الفريق أو تماسك غرفة الملابس، مشددًا على أن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على المباريات المقبلة.

وكان راتكليف، أحد ملاك النادي، قد أدلى بتصريحات إعلامية أثارت ردود فعل واسعة، قبل أن يصدر بيانًا لاحقًا أعرب فيه عن أسفه إذا كانت كلماته قد أسيء فهمها أو تسببت في انزعاج للبعض.

كاريك أوضح في تصريحاته أن النادي يعتز بتنوعه الثقافي والإنساني، مؤكدًا أن ما يحدث خارج الملعب لم ينعكس سلبًا على تحضيرات الفريق.

كما أشار إلى أنه لم يتلق أي تواصل مباشر من راتكليف عقب تلك التصريحات، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي ولا يستدعي القلق، إذ إن العلاقة بين الجهاز الفني والإدارة العليا لا تقوم على التواصل اليومي.

واستحضر كاريك تجربته السابقة داخل النادي، مؤكدًا أن الحفاظ على تركيز المجموعة أولوية قصوى، وأن أي عناصر قد تُشتت الفريق يتم التعامل معها بحزم.

وأضاف أن الأجواء داخل مقر التدريبات تعكس حالة من الانسجام والعمل الجماعي، وهو ما يتطلع الفريق لترجمته إلى نتائج إيجابية، بدءًا من المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد كاريك الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد