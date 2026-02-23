كاريك: تصريحات راتكليف لم تؤثر على تماسك مانشستر يونايتد

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحات السير جيم راتكليف لم يؤثر على أجواء الفريق أو تماسك غرفة الملابس، مشددًا على أن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على المباريات المقبلة.

وكان راتكليف، أحد ملاك النادي، قد أدلى بتصريحات إعلامية أثارت ردود فعل واسعة، قبل أن يصدر بيانًا لاحقًا أعرب فيه عن أسفه إذا كانت كلماته قد أسيء فهمها أو تسببت في انزعاج للبعض.

كاريك أوضح في تصريحاته أن النادي يعتز بتنوعه الثقافي والإنساني، مؤكدًا أن ما يحدث خارج الملعب لم ينعكس سلبًا على تحضيرات الفريق.

كما أشار إلى أنه لم يتلق أي تواصل مباشر من راتكليف عقب تلك التصريحات، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي ولا يستدعي القلق، إذ إن العلاقة بين الجهاز الفني والإدارة العليا لا تقوم على التواصل اليومي.

واستحضر كاريك تجربته السابقة داخل النادي، مؤكدًا أن الحفاظ على تركيز المجموعة أولوية قصوى، وأن أي عناصر قد تُشتت الفريق يتم التعامل معها بحزم.

وأضاف أن الأجواء داخل مقر التدريبات تعكس حالة من الانسجام والعمل الجماعي، وهو ما يتطلع الفريق لترجمته إلى نتائج إيجابية، بدءًا من المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون.