قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن تصاعد الهجمات على المدنيين وعمليات الإغاثة في السودان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم / الاثنين/ عن بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات غير القانونية والدامية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية في ظل احتدام المعارك في ولايتي كردفان ودارفور بالسودان.. مؤكدا التضامن مع الشعب السوداني والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تواصل العمل في ظروف بالغة الصعوبة لتقديم الدعم والمساعدة.

ولفت الاتحاد في بيان صحفي إلى أن التصعيد الراهن الذي استهدفت نازحين ومنشآت صحية وقوافل غذائية ومناطق قريبة من مقار إنسانية، أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين، كما أدى إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية وخطوط الإمداد.

وأضاف: أن الأسابيع الأخيرة شهدت ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت شاحنات ومستودعات تابعة لـ "برنامج الغذاء العالمي"، إضافة إلى مرافق صحية، ما تسبب في مقتل وإصابة مدنيين وعاملين في المجال الإنساني وتدمير إمدادات وبنى تحتية إنسانية ضرورية.. لافتا إلى أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جرائم حرب.

وأوضح البيان أن ولايتي دارفور وكردفان تمثلان بؤرة أكبر أزمة إنسانية وأزمة حماية في العالم حاليًا، حيث ينتشر العنف بجميع أشكاله والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقت تم فيه تأكيد حدوث مجاعة مع استمرار تفشي الجوع الحاد.. مشيرا إلى نزوح ما يصل إلى 100 ألف شخص في الأشهر الأخيرة في ولايات كردفان وحدها.

ونقل البيان تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها " الدعم السريع" والميليشيات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها في أكتوبر الماضي قد تتكرر في إقليم كردفان. وجدد دعوته لوقف الأعمال العدائية فورًا.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك السماح بوصول سريع وآمن ودون عوائق للغذاء والدواء وسائر الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، خاصة النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف الجنسي، ومنح الفارين ممرات آمنة.

الاتحاد الأوروبي قلق استمرار الهجمات الدامية المدنيين السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

نيللى كريم

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

لينا صوفيا

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد