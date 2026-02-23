قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك خارج التوقعات.. الاسم يصنع الفارق

الزمالك
رباب الهواري

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يظل دائمًا منافسًا قويًا على لقب الدوري المصري الممتاز، حتى في أصعب الظروف. 

وأوضح أن الفريق الأبيض اعتاد أن يكون “خارج المنطق” في كثير من الأحيان، لكنه شدد على أن اسم الزمالك وقميصه يمنحان اللاعبين دفعة معنوية كبيرة تصنع الفارق في اللحظات الحاسمة. ويرى أن دخول الزمالك بقوة في سباق المنافسة هذا الموسم أمر طبيعي، مهما بدت الحسابات معقدة أو التوقعات مختلفة في بداية المشوار.

إشادة خاصة بأحمد فتوح

وأبدى عبد الملك خلال تصريحاته  التلفزيونية إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه أحمد فتوح، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات مميزة تؤهله للعب في وسط الملعب بكفاءة عالية. ووصفه بأنه لاعب “غير طبيعي” من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن هدفه في مرمى حرس الحدود كان ممتعًا ويعكس جودة كبيرة. وأكد أن فتوح يملك كل المقومات التي تجعله عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الزمالك، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

شكل الدوري ومفاجآت الترتيب

وتحدث عبد الملك عن شكل جدول الدوري هذا الموسم، موضحًا أن فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ساهما في تغيير ملامح المنافسة، حيث قدما مستويات قوية أثرت على ترتيب الجدول. وأشار إلى أنه لم يتوقع الشكل الحالي للمسابقة، خاصة مع اشتعال المنافسة ودخول الزمالك بقوة ضمن الفرق المرشحة لحصد اللقب.

الحكام الأجانب وحقوق الأندية

وفيما يتعلق بملف التحكيم، أكد عبد الملك أن من حق الأهلي طلب حكام أجانب في المرحلة الثانية من الدوري، طالما أن اللائحة تسمح بذلك. وأضاف أن الزمالك أيضًا من حقه المطالبة بالأمر نفسه، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة.

مواجهة سموحة وعودة إمام عاشور

واختتم تصريحاته بالحديث عن مباراة الأهلي أمام سموحة، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق السكندري يتميز بالصلابة ويجيد تعقيد المباريات على المنافسين. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عودة إمام عاشور تمثل دفعة قوية للأهلي قبل المواجهة المرتقبة.

الزمالك أخبار الزمالك أخبار الرياضة دورى نايل

