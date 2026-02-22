الزمالك يكشف حقيقة انقطاع شيكو بانزا عن تدريبات الفريق

أكد نادي الزمالك أن ما تردد بشأن انقطاع الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق غير صحيح تماما.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك: شيكو بانزا تواجد في تدريبات اليوم، ولا صحة لما تردد عن غيابه خلال الفترة الأخيرة"

الزمالك وزد

وتتجه أنظار جماهير نادي الزمالك إلى المواجهة المرتقبة أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق على حرس الحدود يوم أمس في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد

وتنقل مباراة الزمالك وزد عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.