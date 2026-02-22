خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري

شارك محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك "محمود جهاد يشارك في تدريبات الزمالك، استعدادًا لمباراة زد، بعد تعافيه من شد الخلفية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، بينما يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه واستغلال مواجهة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية.