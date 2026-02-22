مفاجأة في الزمالك بشأن سفر شيكو بانزا وانقطاعه عن تدريبات الزمالك.. تفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك "تقارير : شيكوبانزا أخطر الزمالك أنه هيتعالج برة ويرجع براحته، لغضبه من الغرامات".

وأكدت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت أن شيكوبانزا انقطع عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية، بسبب رفضه العقوبة المالية التي وقعت عليه من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وأن اللاعب يخطط للسفر إلى الخارج، وهو الأمر الذي نفاه الزمالك.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، بينما يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه واستغلال مواجهة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية