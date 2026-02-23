صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بشأن حكام مباريات الاهلي في الدوري المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :صدق او لا تصدق .. اخر ٩ مباريات للأهلي في الدوري .. ٣ منهم حكمهم امين عمر (كهرباء اسماعيلية والمصري والجونة) و٣ حكمهم مصطفى الشهدي (الاتحاد ودجلة وسموحة)

وأضاف: يعني فيه ٣٢ حكم حكموا ماتشات الدوري بس فيه منهم حكمين فقط حكموا ٦ ماتشات من آخر ٩ ماتشات للاهلي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.