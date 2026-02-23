هل بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري.. تعليق مثير من الغندور علي طلب الأهلي حكام أجانب

علق الإعلامي خالد الغندور علي طلب رسمي من الأهلي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق في الدورة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري، وذلك في ظل حالة الجدل التحكيمي التي شهدتها المنافسات مؤخرًا.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"يا تري لما نادي بيطلب حكام أجانب لمبارياته المهمة و المصيرية ده بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري ومستواه و لا بسبب الأخطاء المستمرة ضده في المباريات".

وأضاف:"و لا عشان الضغوط اللي علي الحكم المصري في المباريات اللي بتحدد بطولة وأخيرا الفترة الأخيرة هل الحكام الأجانب مش بيغلطوا".



ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.