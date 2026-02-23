مليارات الجنيهات لخزينة الدولة .. برلماني يعلن مفاجأة عن قانون التصالح

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه يريد إنقاذ قانون التصالح بعد 7 سنوات، موضحًا أنه يجب حل المشكلات الكبيرة، وتحديدًا المباني المتوقفة على صب السقف.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن مشكلة الجراجات تحتاج إلى حل، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تقدّموا بأوراق التصالح، ولم تُحل المشكلة حتى الآن.



ولفت إلى أن هناك مشكلات بخصوص الارتفاعات الخاصة بالمباني، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتقدم بمشروع لحل كل المشكلات التي تواجه أزمة التصالح.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها حل المشكلات الخاصة بالتصالح، وسيتم إدخال مليارات الجنيهات لخزينة الدولة بدلًا من أن تذهب إلى جيوب بعض الفاسدين.