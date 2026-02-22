محافظ بني سويف يوجه بمواصلة العمل في تيسير إجراءات التصالح |شاهد

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته الميدانية بمدينة بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، يرافقه كل من أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولو المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل بأقسام إصدار التراخيص والإدارة الهندسية، ووجه بتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، موجها بمتابعة منظومة التصالح بشكل مستمر، وتذليل المعوقات، والتيسير على المواطنين من خلال لوحات إرشادية واضحة بالمستندات المطلوبة، وتواجد مختصين للرد على الاستفسارات، مع دراسة مطالب المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمركز.