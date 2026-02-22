رئيس جامعة بني سويف يهنئ المحافظ الجديد اللواء عبد الله عبد العزيز بتوليه مهام منصبه

هنأ الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن بمناسبة تعيينه محافظًا لبني سويف وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة" ، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للمحافظ بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية في حركة المحافظين الأخيرة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة وفى خدمة مواطني المحافظة،وذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في قدراته القيادية، معرباً عن استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع المحافظة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون و تحقيق المزيد من التنمية في مختلف المجالات من أجل المواطن السويفي.

ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة في خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة في تنمية المحافظة، معرباً عن اعتزازه بالدور الكبير للجامعة وأهمية الاستعانة بأبحاثها وكوادرها الأكاديمية في كافة المجالات، باعتبارها شريك محوري في النهوض بالمجتمع المحلى،



