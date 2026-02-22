قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
محافظات

ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

عقدت مديرية أوقاف بني سويف الملتقى الفكري بعددٍ من مساجدها بمختلف الإدارات الفرعية، ومن بينها مسجد الأباصيري ببندر بني سويف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية، وتهيئة المجتمع لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتناول الملتقى عددًا من الموضوعات، من بينها الاستعداد الإيماني لشهر رمضان، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة عظيمة لمراجعة النفس، وتجديد العهد مع الله، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع. كما أكد المحاضرون أهمية استثمار أيام وليالي رمضان في الطاعة والعبادة، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والأعمال الصالحة، لما لها من أثرٍ كبير في تهذيب النفس وبناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

ويأتي هذا الملتقى ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنظيم الفعاليات الدعوية والفكرية خلال شهر رمضان، والتي تشمل الملتقيات والمحاضرات والدروس العلمية، وتهدف إلى ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس المواطنين، وتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصد الشريعة السامية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

