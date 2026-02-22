ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

عقدت مديرية أوقاف بني سويف الملتقى الفكري بعددٍ من مساجدها بمختلف الإدارات الفرعية، ومن بينها مسجد الأباصيري ببندر بني سويف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية، وتهيئة المجتمع لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتناول الملتقى عددًا من الموضوعات، من بينها الاستعداد الإيماني لشهر رمضان، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة عظيمة لمراجعة النفس، وتجديد العهد مع الله، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع. كما أكد المحاضرون أهمية استثمار أيام وليالي رمضان في الطاعة والعبادة، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والأعمال الصالحة، لما لها من أثرٍ كبير في تهذيب النفس وبناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

ويأتي هذا الملتقى ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنظيم الفعاليات الدعوية والفكرية خلال شهر رمضان، والتي تشمل الملتقيات والمحاضرات والدروس العلمية، وتهدف إلى ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس المواطنين، وتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصد الشريعة السامية.