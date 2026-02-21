إفطار صائم .. رحلة الإطعام تصل قرى بني سويف

مع أوائل ايام شهر رمضان الكريم تواصل مؤسسة مصر الخير حملاتها اليومية لإطعام المستفيدين ويأتى في مقدمتها إفطار القرية

ضمن حملة «إفطار صائم» للعام الرابع عشر على التوالي، والتي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث وصل خدمات الإطعام إلى إحدى قري بمحافظة بني سويف، بمشاركة واسعة من شباب المتطوعين في إفطار القرية وتوزيع 1000 وجبة ساخنة عبارة عن صواني عزومة العيلة تكفى لأسرة كاملة لإدخال الفرحة المستفيدين.

أكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالمؤسسة، أن «إفطار القرية» يعد من أبرز خدمات حملة «إفطار صائم»، لما يعكسه من روح التكافل والوصول المباشر للأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى.

وأوضحت أن المؤسسة نجحت في تسليم 950 ألف كرتونة مواد غذائية للمستحقين على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدشين 80 خيمة إطعام في القرى المستفيدة، حيث يتم تقديم نحو ألف وجبة يوميًا داخل كل خيمة.

وأضافت أن الحملة لا تقتصر على تقديم الغذاء فقط، بل تمتد لتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال التعاون مع الجمعيات القاعدية والتواصل المباشر عبر مكاتب المؤسسة المنتشرة في أكثر من 15 محافظة.



وأشارت إلى أن حملة «إفطار صائم» تعد من أكبر الحملات الخيرية الرمضانية في مصر، إذ تستهدف ملايين الصائمين بمختلف المحافظات، وتضم حزمة من الخدمات تشمل:

كرتونة الخير، كرتونة الستر، سند العيلة، كارت الخير، الوجبات الغذائية، وجبة لمة العيلة، خيام الإفطار والسحور، إفطار مسافر، إفطار قرية، سيارة خيرك زاد، زكاة الفطر، وكارت ملابس العيد.







من جانبه، أكد أحمد حلمي مدير مكتب المؤسسة بمحافظة بني سويف أن نجاح جهود المؤسسة يأتي بدعم شركاء النجاح من المتبرعين، ومنظمات المجتمع المدني، والمتطوعين، والحكومة ممثلة في الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن خيمة إفطار قرية سمسطا تمثل نموذجًا للتكافل المجتمعي والعمل الأهلي المستدام.



بدوره، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن رسالة المؤسسة تتمثل في تنمية الإنسان المصري أينما وجد، مؤكدًا حرصها على تطوير حملة «إفطار صائم» للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية عبر حلول غذائية متنوعة تراعي احتياجات الفئات المختلفة.



وأضاف أن المؤسسة تعتمد على قواعد بيانات موثقة وشراكات مع الجمعيات الشريكة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة للمتبرعين لتسلم المنتجات وتوزيعها بأنفسهم.



وأشار إلى أن دور المؤسسة يمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والتنمية المتكاملة ورعاية الغارمين وتطوير الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى حصولها على المركز الأول في مسابقة «أهل الخير 2025» التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي عن أفضل حملة إطعام في فئة «أكثر من مليون وجبة».

واختتم بالتأكيد على التزام المؤسسة بإيصال الدعم لمستحقيه بأمانة، معربًا عن فخره بفريق العمل الذي يواصل نشر الخير في مختلف أنحاء الجمهورية