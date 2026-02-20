قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
عراقجي: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي والتفاوض هو الحل الوحيد
وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان
بشكل مفاجئ.. نيمار يلمّح لاعتزال كرة القدم
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول في البريميرليج
محافظ بورسعيد يقرر تحويل مخالفات مستشفى الحميات إلى التحقيق
مفاجأة في واقعة الاعتداء على فرد الأمن.. شاهد عيان يكشف الحقيقة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام أسبوع تدريبي مكثف لتمريض العناية المركزة والكلى الصناعي في بني سويف| صور

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اختتمت مديرية الشئون الصحية ببني سويف فعاليات دورتين تدريبيتين تخصصيتين استهدفتا رفع كفاءة فرق التمريض بأقسام «العناية المركزة» و«الكلى الصناعي»، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض.

واستمرت البرامج التدريبية على مدار أسبوع كامل، بدءًا من 14 فبراير الجاري، بمشاركة 40 ممرضًا وممرضة بواقع 20 متدربًا في كل دورة، ضمن خطة المديرية لتحديث المهارات الفنية للكوادر التمريضية وفق أحدث المعايير العلمية.

وركزت دورة «العناية المركزة» على تنمية مهارات التمريض في التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وقراءة وتحليل غازات الدم الشريانية (ABG)، وتفسير رسم القلب، إلى جانب التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، فضلاً عن بروتوكولات التعامل مع حالات الذبحة والجلطات القلبية، والعلاج بالأكسجين، وإجراءات نقل الدم والعناية بمرضى الضغط والسكر وقرح الفراش.

وفي السياق ذاته، تناولت دورة «الكلى الصناعي» الأسس التمريضية للتعامل مع مرضى الغسيل الكلوي، والعناية بالوصلة الشريانية الوريدية «الفيستولا»، وإجراءات نقل الدم والعلاج بالأكسجين، إضافة إلى محاضرات حول التأهيل النفسي لمرضى الكلى، وأسس التعامل مع أعطال ماكينات الغسيل وتشغيل وحدات معالجة المياه لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت المديرية أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالأداء التمريضي داخل الأقسام الحرجة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى داخل مستشفيات محافظة بني سويف.


 

تمريض تمريض بني سويف صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

شيكو بانزا

ناقد رياضي: شيكو بانزا 100% خارج الزمالك

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

ارشيفي

هزات أرضية عنيفة تهز العاصمة الأفغانية كابول

عدد من جنود الجيش النرويجي

النرويج تستعيد عدد من جنودها في الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني

جانب من صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

80 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد