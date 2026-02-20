ختام أسبوع تدريبي مكثف لتمريض العناية المركزة والكلى الصناعي في بني سويف| صور

اختتمت مديرية الشئون الصحية ببني سويف فعاليات دورتين تدريبيتين تخصصيتين استهدفتا رفع كفاءة فرق التمريض بأقسام «العناية المركزة» و«الكلى الصناعي»، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض.

واستمرت البرامج التدريبية على مدار أسبوع كامل، بدءًا من 14 فبراير الجاري، بمشاركة 40 ممرضًا وممرضة بواقع 20 متدربًا في كل دورة، ضمن خطة المديرية لتحديث المهارات الفنية للكوادر التمريضية وفق أحدث المعايير العلمية.

وركزت دورة «العناية المركزة» على تنمية مهارات التمريض في التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وقراءة وتحليل غازات الدم الشريانية (ABG)، وتفسير رسم القلب، إلى جانب التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، فضلاً عن بروتوكولات التعامل مع حالات الذبحة والجلطات القلبية، والعلاج بالأكسجين، وإجراءات نقل الدم والعناية بمرضى الضغط والسكر وقرح الفراش.

وفي السياق ذاته، تناولت دورة «الكلى الصناعي» الأسس التمريضية للتعامل مع مرضى الغسيل الكلوي، والعناية بالوصلة الشريانية الوريدية «الفيستولا»، وإجراءات نقل الدم والعلاج بالأكسجين، إضافة إلى محاضرات حول التأهيل النفسي لمرضى الكلى، وأسس التعامل مع أعطال ماكينات الغسيل وتشغيل وحدات معالجة المياه لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت المديرية أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالأداء التمريضي داخل الأقسام الحرجة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى داخل مستشفيات محافظة بني سويف.



