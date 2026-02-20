قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال.. والأطباء يهنئون المحافظ الجديد

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


 

كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم احتفالية تضامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال
في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي الرائد للجامعة، نظمت كلية التمريض بالتعاون مع قسم تمريض الأطفال، احتفالية خاصة تضامناً مع محاربي السرطان من الأطفال. 

جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة  شيرين السيد متولى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة سحر صدقى فهيم، رئيس قسم تمريض الأطفال.

دور اللغة الإنجليزية في الارتقاء بصناعة السياحة,, ندوة بكلية فنادق بني سويف
تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية السياحة والفنادق ندوة تثقيفية بعنوان "اللغة الإنجليزية والارتقاء بصناعة السياحة المصرية"، والتي سلطت الضوء على فن التعامل مع السائحين وأصول الضيافة العالمية

 وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة محمد حلمي عميد الكلية، والدكتورة هبة الله صبحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود معوض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل محمد عبد النبي، مدير وحدة الشعب والبرامج بالكلية، حاضر فيها   ماجد نادى، مدير مدرسة المتفوقين الدولية STEM ببنى سويف و المدرب المعتمد لتدريس اللغة الإنجليزية باتحاد الغرف السياحية ( سابقا) جاء ذلك بحضور طلاب شعبة اللغة الإنجليزية.

أطباء بني سويف يهنئون المحافظ الجديد اللواء عبد الله عبد العزيز بتوليه مهام منصبه
استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز،محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف ،يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لتقديم التهنئة بثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية المحافظة ضمن حركة المحافظين التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، وما تعكسه من روح التعاون والتكامل بين النقابة وأجهزة المحافظة، مثمّنًا الدور الحيوي الذي تقوم به نقابة الأطباء وإسهاماتها الفاعلة في دعم القطاع الصحي، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الكيانات المهنية والنقابية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

