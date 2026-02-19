كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم احتفالية تضامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي الرائد للجامعة، نظمت كلية التمريض بالتعاون مع قسم تمريض الأطفال، احتفالية خاصة تضامناً مع محاربي السرطان من الأطفال.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة شيرين السيد متولى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة سحر صدقى فهيم، رئيس قسم تمريض الأطفال.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً على التزام الجامعة بمسئوليتها المجتمعية وتقديم الدعم الكامل للقضايا الصحية التي تهم المجتمع المصري مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في تسخير كافة إمكاناتها لرفع الوعي الصحي، خاصة فيما يتعلق بمرض سرطان الأطفال، مشدداً على أن كل طفل مصاب بالسرطان يستحق أفضل رعاية طبية ونفسية ممكنة لضمان عبوره هذه المرحلة الصعبة.

ومن جانبها، اكدت الدكتور حنان الزبلاوي حسن، أن الاحتفالية استهدفت بشكل أساسي رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المحاربين وأسرهم، مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء. كما وجهت الشكر لكافة القائمين على التنظيم، مؤكدة على الدور الحيوي والركيزة الأساسية التي يمثلها تخصص "تمريض الأطفال" في رحلة العلاج والتعافي، حيث يجمع بين الكفاءة الطبية والاحتواء النفسي للطفل وذويه طوال فترة المواجهة مع المرض.

