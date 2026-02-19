قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
محافظات

كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم احتفالية تضامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

تمريض بني سويف

في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي الرائد للجامعة، نظمت كلية التمريض بالتعاون مع قسم تمريض الأطفال، احتفالية خاصة تضامناً مع محاربي السرطان من الأطفال. 

جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة  شيرين السيد متولى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة سحر صدقى فهيم، رئيس قسم تمريض الأطفال.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً على التزام الجامعة بمسئوليتها المجتمعية وتقديم الدعم الكامل للقضايا الصحية التي تهم المجتمع المصري مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في تسخير كافة إمكاناتها لرفع الوعي الصحي، خاصة فيما يتعلق بمرض سرطان الأطفال، مشدداً على أن كل طفل مصاب بالسرطان يستحق أفضل رعاية طبية ونفسية ممكنة لضمان عبوره هذه المرحلة الصعبة.

ومن جانبها، اكدت الدكتور حنان الزبلاوي حسن، أن الاحتفالية استهدفت بشكل أساسي رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المحاربين وأسرهم، مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء. كما وجهت الشكر لكافة القائمين على التنظيم، مؤكدة على الدور الحيوي والركيزة الأساسية التي يمثلها تخصص "تمريض الأطفال" في رحلة العلاج والتعافي، حيث يجمع بين الكفاءة الطبية والاحتواء النفسي للطفل وذويه طوال فترة المواجهة مع المرض.
 

بني سويف تمريض بني سويف جامعة بني سويف

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

