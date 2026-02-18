محافظ بني سويف يستعرض الموقف الحالي للمشروعات خلال اجتماعه بأعضاء المكتب الفني

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً بأعضاء المكتب الفني، وبحضور"بلال حبش"نائب المحافظ، و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولة المكتب الفني شيرين حسين وفريق عمل المكتب الفني (د. محمد طه ، م. مي علي ، م. إسراء حامد ، م. زينب زكريا ،م .نورهان فتحي ، أ.محمود عبدالمنعم ، أ.محمد جميل ، أ.هند عبدالفتاح ، أ. إيمان نصر ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يتابع تنفيذها المكتب الفني،بجانب عرض رؤية المحافظة وما تحقق منها لتحسين جودة حياة المواطن ،تحت مظلة الاستراتيجية التنموية للمحافظة في قطاعاتها الـ 6: النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة منها التصالح والتقنين، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجامعات، إلى جانب ملفات المرأة والشباب.

كما تم استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها محور الفشن، وكوبري الشاملة، والمرسى السياحي، بما يعكس تقدم معدلات الإنجاز ودعم جهود التنمية الشاملة، فضلا عن عرض آلية العمل في كافة الملفات التي يشرف عليها المكتب الفني، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية، ورفع كفاءة المتابعة، وتسريع وتيرة الأداء وفقاً لمستهدفات خطة المحافظة.