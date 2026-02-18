قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستعرض الموقف الحالي للمشروعات خلال اجتماعه بأعضاء المكتب الفني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً بأعضاء المكتب الفني، وبحضور"بلال حبش"نائب المحافظ، و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولة المكتب الفني  شيرين حسين وفريق عمل المكتب الفني  (د. محمد طه ، م. مي علي ، م. إسراء حامد ، م. زينب زكريا ،م .نورهان فتحي ، أ.محمود عبدالمنعم ، أ.محمد جميل ، أ.هند عبدالفتاح ، أ. إيمان نصر ).

وخلال الاجتماع تم  استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يتابع تنفيذها المكتب الفني،بجانب عرض رؤية المحافظة وما تحقق منها لتحسين جودة حياة المواطن ،تحت مظلة الاستراتيجية التنموية للمحافظة في قطاعاتها الـ 6: النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة منها التصالح والتقنين، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجامعات، إلى جانب ملفات المرأة والشباب.

كما تم استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها محور الفشن، وكوبري الشاملة، والمرسى السياحي، بما يعكس تقدم معدلات الإنجاز ودعم جهود التنمية الشاملة، فضلا عن عرض آلية العمل في كافة الملفات التي يشرف عليها المكتب الفني، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية، ورفع كفاءة المتابعة، وتسريع وتيرة الأداء وفقاً لمستهدفات خطة المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

جهاز مستقبل مصر

بعد ارتفاعها بالأسواق .. مستقبل مصر يطرح الفرخة بسعر 90 جنيها

المهندس محمد عبد الغني

انتخابات المهندسين | مطالب بمنع تصوير بطاقات الاقتراع.. وإعلان النتائج بمقار الفرعيات

المشاركون في البرنامج التدريبي للمجلس القومي

القومي لحقوق الإنسان يختتم تعزيز القدرات في التغطية الصحفية للقضايا البرلمانية

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد