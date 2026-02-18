جامعة بني سويف تنشر تجربتها الرائدة في التنمية المستدامة بـ"Springer Nature"

أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة التابعة للجامعة في نشر تجربة الجامعة في ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة على مستوي قطاعات الجامعة المختلفة داخل وخارج الحرم الجامعي وذلك من خلال فصلًا خاصًا ضمن أحدث إصدارات دار النشر العالمية المرموقة Springer Nature .



وشملت أسماء الباحثين المشاركين في إعداد الفصل الدكتورة لؤة رمضان مدرس بكلية الصيدلة، الدكتورة فاطمة أبو العلا أستاذ مساعد طب ببيطري، الدكتور محمد عرفة مدرس حاسبات و معلومات، الدكتورة تغريد بدر الدين مدرس مساعد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية، الدكتورة عبير عناية الله أستاذ مساعد كلية العلوم، الدكتور أسامة عبد الحميد مدرس بكلية العلوم ، الدكتور احمد النجار أستاذ مساعد حاسبات و معلومات، الدكتورة سماء الدق أستاذ كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفصل يستعرض رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى التحول نحو نموذج جامعي مستدام يُحتذى به محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يبرز الممارسات العملية التي تنفذها الجامعة في قطاعات خدمة المجتمع، الدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب.

وأضاف أن هذا التوثيق المنشور بدار النشر العالمية " Springer Nature" يؤكد التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة العالمية من خلال إطار استراتيجي شامل ومشروعات ومبادرات عملية تحقق التوازن بين التعليم والبيئة والمجتمع، مع تبني سياسات صديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة أن جهود الجامعة في نشر وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مما يعزز مكانة جامعة بني سويف كأحد النماذج الرائدة في دعم أجندة الاستدامة الدولية.