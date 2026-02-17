توريد جهاز العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان بمستشفى بني سويف الجامعي .. صور

وقع الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، والمهندسة أمل مبدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال العلاج الطبي و توريد جهاز العلاج الإشعاعي لعلاج مرضى السرطان.

جاء التوقيع بحضور المهندس مصطفى قنديل رئيس مجلس ادارة شركة رافال وهى الشركة المنسقة والداعمة و نخبة من قيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وهم الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتورة إيناس نادي رئيس قسم الأورام، والدكتور احمد حسن أستاذ الأورام بكلية الطب و محمد سليم أمين عام الجامعة ، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة مصر الخير وهم الدكتور محمد رفاعي الرئيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة والدكتور علي فتحي رئيس قسم تطوير الأعمال بالمؤسسة وأحمد يونس مدير قطاع تنمية الموارد بفرع بني سويف والدكتور أحمد اسماعيل مدير دعم الكيانات الطبية بالمؤسسة وعفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة ، حيث جرى تنسيق هذا التعاون من خلال المهندس مصطفى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة رافال، واللواء أيمن الديب مدير شركة رافال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون وجمع التبرعات اللازمة لتوريد جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الأورام بجامعة بني سويف، بتكلفة تقديرية تبلغ 224 مليون جنيه، وذلك لخدمة أبناء محافظة بني سويف ومحافظات شمال الصعيد.، مؤكداً أن الأجهزة الجديدة تتميز في التخطيط وتوجيه الإشعاع، بما يضمن دقة أكبر في استهداف الخلايا السرطانية وتقليل الآثار الجانبية على المرضى.

من جانبه، أشار الدكتور هاني حامد إلى أن الجهاز سيُستخدم في علاج أورام الثدي والعظام والأورام العصبية والطرفية والجلدية، لافتاً إلى أن الجهاز يسهم في دعم الكوادر الطبية بالمستشفى من خلال إتاحة أحدث التقنيات العلاجية، ويعزز من مكانة المستشفى كمركز متخصص قادر على تلبية احتياجات المجتمع في مجال مكافحة الأورام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة.

فيما أكد الدكتور عماد البنا أن الجهاز يمثل قيمة طبية وفنية وتدريبية على المدى الطويل، وأن المستشفيات الجامعية ملتزمة بتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لتشغيله بما يضمن أفضل خدمة للمرضى، مع توقع وصول عدد الجلسات اليومية إلى نحو 80 جلسة.

وأضافت الدكتورة إيناس نادي أن تزويد مستشفى الأورام بجهاز العلاج الإشعاعي المتطور يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بالمحافظة والمناطق المجاورة، حيث يتيح الجهاز تقديم علاجات دقيقة وفعّالة تقلل من الآثار الجانبية وتزيد من نسب الشفاء، مما يخفف من معاناة المرضى ويوفر عليهم عناء السفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمة.

