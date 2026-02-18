مستشفيات جامعة بني سويف تحقق سبقاً طبياً بابتكار أول سرير متطور لمرضى الحروق في مصر

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إنجاز طبي جديد لمستشفيات جامعة بني سويف، يتمثل في ابتكار أول سرير طبي متطور متخصص لمرضى الحروق بمواصفات عالمية ولأول مرة في مصر.

وذلك بإشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل الشاعر، عميد الكلية الأسبق ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق، وجاء ذلك بحضور الدكتور احمد عماد الدين، أستاذ جراحة التجميل والحروق المساعد ، والدكتور عبد العزيز زين العابدين، نائب المدير التنفيذي ، والدكتورة الزهراء محمد فهمى، مدير برنامج الامتياز البشري ، و سرحان محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ولفيف من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن هذا الابتكار يأتي في إطار الاهتمام المتواصل بتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص جامعة بني سويف على دعم الابتكار الطبي وتبني الحلول غير التقليدية التي تخدم المرضى، مشيداً بجهود الدكتور وائل الشاعر الذي وضع التصميم الدقيق لهذا السرير بناءً على خبرته الطويلة، ليلبي احتياجات حالات الحروق الحرجة والدرجات المتقدمة التي تتطلب عناية فائقة ومنعاً للعدوى.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، أن السرير الجديد يتميز بمواصفات تقنية فريدة، حيث تم تبطينه بمواد تمنع انزلاق المريض لضمان ثباته أثناء الفحص، كما تم تزويده بمضخات لتنظيف الجروح دون الحاجة لتحريك المريض، مما يقلل من آلامه ويحد من انتشار العدوى، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعكس التكامل الناجح بين الخبرة الأكاديمية والصناعة الوطنية.

كما وجه الدكتور عماد البنا، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والقائمين على هذا الابتكار، مثمناً هذا العطاء الإنساني والجهد العلمي الرفيع الذي يجسد دور الطبيب الجامعي في تطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع. وأكد أن تكريم الجهات المصنعة للفريق المبتكر بإهدائهم درع التقدير هو اعتراف مستحق بهذه البصمة الرائدة في تطوير آليات رعاية مرضى الحروق، مشدداً على أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية تدفع بمستشفيات الجامعة نحو ريادة الخدمات الطبية المتخصصة، وتفتح آفاقاً جديدة لتبني المشاريع الابتكارية التي ترفع كفاءة المنظومة العلاجية والتمريضية وتخدم مصلحة المريض أولاً.

