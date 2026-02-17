محافظ بني سويف السابق يُودّع العاملين بالشكر ويُشيد بالقيادة الجديدة للمحافظة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السابق: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومجالس القرى، والمديريات الخدمية، وكل منشأة خدمية على أرض بني سويف، على ما قدموه من جهد وإخلاص خلال سنوات العمل المشترك، وكانوا خلالها خير سند وداعم حقيقي لمسيرة التنمية والعمل العام."

وأضاف المحافظ أخص بالشكر أهالي محافظة بني سويف الطيبين، الذين كانوا دائمًا شركاء في كل إنجاز تحقق، وكل مشكلة تم التعامل معها أو حلها، بروح وطنية صادقة وحب حقيقي لهذا الوطن.

وتابع قائلاً: “أشكر شباب بني سويف الواعي والطموح، والمرأة السويفية الأصيلة، والإعلاميين الشرفاء، والمجتمع المدني، وكل من قدّم فكرة أو مقترحًا أو رصد مشكلة، وحاولنا سويًا أن نبحث لها عن حلول… الشعب السويفي طيب وصبور ومتعاون، وخلال نحو سبع سنوات من العمل لم أشعر يومًا أنني لست من أبناء هذه المحافظة.”

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم داخل ديوان عام محافظة بني سويف، لتوديع العاملين به، بعد صدور قرار تجديد الثقة فيه من القيادة السياسية محافظًا لـ محافظة الفيوم ضمن حركة المحافظين الأخيرة، والتي أُعلنت أمس الاثنين ،حيث رافقه خلالها:اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،الأستاذ أحمد دسوقي مديرالإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ بني سويف ، د. محمد جبر (معاون محافظ بني سويف السابق والذي تم تعيينه مؤخراً نائبا لمحافظ المنيا)

وتجول المحافظ السابق داخل إدارات الديوان المختلفة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع جميع العاملين من عمال وموظفين وسائقين ورؤساء مدن ووكلاء وزارات ومديرين عموم، في أجواء اتسمت بالمحبة والتقدير والاحترام المتبادل، تعبيرًا عن عمق العلاقة التي جمعته بأسرة العمل التنفيذي على مدار فترة قيادته للمحافظة.

وخلال جولته، وجّه رسالة واضحة للعاملين دعاهم فيها إلى بذل مزيد من الجهد والإخلاص في العمل خلال المرحلة المقبلة، ودعم القيادة الجديدة التي منحتها القيادة السياسية الثقة، مؤكدًا أن نجاح أي قيادة تنفيذية لا يتحقق إلا بروح الفريق الواحد والعمل المؤسسي والتكامل بين جميع عناصر الجهاز الإداري.

كما أشاد محافظ بني سويف السابق بالمحافظ الجديد اللواء عبد الله عبد العزيز، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على استكمال مسيرة التنمية والبناء بمحافظة بني سويف، ومواصلة جهود التطوير والخدمة العامة، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة تتمتع بالكفاءة والخبرة والرؤية المؤسسية القادرة على قيادة المرحلة المقبلة وفق توجيهات الدولة.

وأكد محافظ بني سويف السابق أنه سيواصل مسيرة العطاء والعمل العام من موقعه الجديد محافظا لمحافظة الفيوم، بنفس الروح الوطنية، وبنفس المنهج القائم على العمل المؤسسي وخدمة المواطن، مشددًا على أن خدمة الوطن هي التزام دائم ومسؤولية مستمرة.

وأعرب الموظفون وقيادات المحافظة عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للمحافظ السابق، مؤكدين أنه كان نموذجًا في الإدارة والانضباط والعمل المؤسسي، وأنه ترك أثرًا إنسانيًا ومهنيًا كبيرًا في نفوس العاملين، ورسّخ ثقافة التعاون والعمل بروح الفريق، بما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات خلال فترة توليه المسؤولية.

ويعكس هذا المشهد نموذجًا حضاريًا في تداول المسؤولية والانتقال المؤسسي السلس، ويجسد قيم الدولة المصرية في احترام المؤسسات، واستمرارية العمل، وترسيخ ثقافة البناء المتواصل، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق استقرار الأداء التنفيذي واستدامة التنمية في المحافظات.