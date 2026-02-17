وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في نص برقيتها للرئيس السيسي : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مضيفة : وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية، وأن يعى ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما تضمنت برقية الدكتورة منال عوض لرئيس الوزراء : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن يحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاءكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة و الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام :

كما نصت برقية التهنئة إلي شيخ الأزهر: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .